ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Dopo tante cessioni, il Milan Femminile ufficializza il primo colpo in entrata: ecco l’australiana Natasha Dowie. Attaccante inglese, Natasha è stata capitana dei Melbourne Victory nelle ultime stagioni, ma nell’annata che si è da poco ufficialmente conclusa ha giocato in prestito al Valerenga in Norvegia dove ha segnato 11 gol in 18 partite. Acquisto davvero top per la formazione di Maurizio Ganz.

