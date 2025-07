Serie A Women, ecco il calendario del Milan Femminile: si apre con …

Dopo la nuova Women's Cup, è stata svelata anche la Serie A Women 2025/26 . Un nuovo campionato, ampliato con l'importante passaggio da dieci a dodici squadre . 22 giornate complessive, gironi di andata e ritorno senza più la fase finale. Il Milan Femminile di Suzanne Bakker ripartono da una stagione conclusa in crescendo con una squadra rinnovata e vogliosa di tornare a competere per il vertice.

Si partirà dalla trasferta col Genoa nel fine settimana di inizio ottobre, conclusione prevista per metà maggio sul campo di un'altra neopromossa, la Ternana Women. Importante sottolineare come a causa dei lavori di ammodernamento allo Stadio della PUMA House of Football, la nostra Prima Squadra femminile disputerà - fino a nuovo aggiornamento - le proprie gare interne presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda (PC).