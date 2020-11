Serie A: Napoli-Milan femminile (1-2). Doppietta di capitan Giacinti

Napoli-Milan femminile: vittoria firmata Giacinti

MILAN FEMMINILE NEWS – La 7° giornata della Serie A femminile si è aperta con la partita al Centro Sportivo Simpatia tra il Napoli di Giuseppe Marino e il Milan di Maurizio Ganz.

Le rossonere hanno vinto ancora per 1 a 2. Doppietta di Valentina Giacinti. Il capitano, prima ha trasformato un rigore nel primo tempo, e poi ha raddoppiato nella ripresa, sfruttato una conclusione di Fusetti dal limite dell’area. Il Napoli ha accorciato le distanze grazie a un calcio di rigore di Goldoni. Le ragazze di Maurizio Ganz si trovano momentaneamente in testa alla classifica. Intanto sta parlando Pioli in conferenza stampa. VAI AL LIVE>>>