Serie A Femminile, Verona-Milan 0-6: devastanti le Rossonere di Ganz

Gran bel successo esterno, un tennistico 6-0 , per il Milan Femminile di Maurizio Ganz in casa dell' Hellas Verona Women di Veronica Brutti . Allo stadio comunale di Vigasio (VR), infatti, le Rossonere liquidano agevolmente il fanalino di coda del campionato con una spettacolare goleada.

Milan Femminile avanti al 12': bella palla filtrante di Lindsey Thomas per Valentina Bergamaschi che, non appena entrata in area di rigore, con un tiro a giro dalla sinistra sul palo più lontano fulmina il portiere di casa, la norvegese Benedicte Haaland. Raddoppio al 26' con un altro assist di Thomas, questa volta per Miriam Longo la quale, incuneatasi nel cuore dell'area di rigore scaligera, segna con un facile tap-in.