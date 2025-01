Serie A Femminile, Top 11 della 14ª giornata: Milan presente con Ijeh, domina l’Inter

Ecco la Top 11 della 14esima giornata di Serie A Femminile: in attacco spicca il nome di Ljeh, giocatrice del Milan

L’Inter si impone come protagonista assoluta della 14ª giornata di Serie A Femminile, con la vittoria nel big match contro la Roma per 2-1 che permette alle nerazzurre di conquistare il secondo posto in solitaria, alle spalle della Juventus. La prestazione delle ragazze di Rita Guarino viene premiata con ben quattro giocatrici nella Top 11 di giornata, a dimostrazione dell’ottimo stato di forma della squadra.