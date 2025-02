Serie A Femminile, Sassuolo-Milan 2-3: Ijeh e Stokic completano la rimonta

Sassuolo-Milan Femminile, il secondo tempo

Il secondo tempo si apre subito con una potenziale occasione per il Sassuolo Femminile. Lana Clelland tocca per Daniela Sabatino, che però in allungo non riesce ad inquadrare la porta difesa da Laura Giuliani. La prima opportunità per il Milan Femminile di pareggiare arriva al 52', quando Evelyn Ijeh si accende e scappa per vie centrali. Il suo destro sibila alla destra di Solène Durand e si spegne sul fondo. E qualche minuto più tardi ci provano da fuori anche Gloria Marinelli, che però non impensierisce l'estremo difensore di casa, e Silvia Rubio Avila, anch'ella poco pericolosa.