Serie A Femminile – Roma-Milan 2-1, rimonta vincente delle giallorosse

LA CRONACA — Primi minuti contraddistinti da grande intensità al Tre Fontane: Milan subito insidioso con Laurent e Guagni, che a sua volta è decisiva al 6' nel chiudere in area piccola su Haavi. Rossonere coraggiose e propositive contro una Roma che controlla con ordine lasciando pochi spazi. Nel miglior momento giallorosso, però, arriva l'episodio che sblocca l'incontro a nostro favore: al 24' Stašková viene atterrata in area, dal dischetto va Asllani che sblocca Ceasar e firma l'1-0. Il gol cambia una partita che vede la Roma per la prima volta sotto nel punteggio in campionato, l'intensità resta alta: al 28' Piga sfiora da distanza ravvicinata il tap-in su punizione di Cernoia. Le padrone di casa hanno due occasioni con Aigbogun al 37' e Haavi al 44', tentativi che però non impensieriscono Giuliani tra i pali.

La ripresa parte con un tentativo insidioso di Cernoia da fuori: Ceasar si distende per parare la conclusione mancina. Altra chance al 50' con una splendida rovesciata di Stašková che - deviata - finisce di poco a lato. Ci prova anche Dubcová col mancino al 55', ma a fermare il buon momento rossonero c'è il pari delle padrone di casa con Giugliano, lesta a raccogliere un mancato stop di Giacinti. Dall'1-1 al raddoppio immediato della Roma, che si porta avanti al 64' con Di Guglielmo a segno col destro in controbalzo. Le rossonere provano a reagire, ma le giallorosse non concedono spazi. La chance migliore è per Marinelli all'85', ma il suo tentativo viene smorzato dalla deviazione di Linari e Ceasar controlla senza problemi. Il triplice fischio arriva dopo 4' di recupero, sul 2-1 per la Roma.

IL TABELLINO — ROMA-MILAN 2-1

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Aigbogun; Greggi (24'st Feiersinger), Kumagai, Giugliano (48'st Tomaselli); Glionna (24'st Serturini), Giacinti, Haavi. A disp.: Korpela, Öhrström; Valdezate; Ciccotti; Pellegrino Cimò, Zouhir. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni (19'st Árnadóttir), Swaby, Piga, Bergamaschi; Grimshaw (41'st Adami), Cernoia (41'st Vigilucci), Dubcová (24'st Marinelli); Laurent, Stašková (19'st Dompig), Asllani. A disp.: Babb; Fusetti, Soffia; Mascarello. All.: Corti.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Gol: 24' rig. Asllani (M), 13'st Giugliano (R), 19'st Di Guglielmo (R).

Ammonite: 27' Di Guglielmo (R), 32' Bergamaschi (M), 12'st Grimshaw (M), 47'st Giacinti (R).

