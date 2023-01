Serie A Femminile, la preview di Sampdoria-Milan | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la preview della partita di Serie A femminile di oggi contro la Sampdoria

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - La 14ª giornata di Serie A Femminile TIM mette a confronto il Milan di Ganz e la Sampdoria di Cincotta. Il 2-1 in rimonta - firmato dalla doppietta di Asllani - maturato nella sfida d'andata certifica le insidie che nasconde questa gara, da affrontare con coraggio e attenzione. Al "3 Campanili" di Bogliasco, appuntamento sabato 21 gennaio alle 12.30, le rossonere vanno alla ricerca dei tre punti per blindare l'accesso alla Poule Scudetto e avvicinare il secondo posto in graduatoria in attesa degli scontri diretti contro Inter e Juventus. Presentiamo la prima trasferta targata 2023 con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Il 2-0 casalingo inflitto al Parma ha dato seguito al successo esterno di Sassuolo di fine 2022. Esattamente come accaduto nel girone d'andata, le rossonere cercano dunque il terzo successo consecutivo in campionato ai danni della Sampdoria. Raggiunta quota 22 punti, la formazione di Ganz è alla ricerca di altri gettoni preziosi per agganciare il trio alle spalle della Roma capolista, e per fare ciò sarà determinante uscire da Bogliasco senza rimpianti. In vista della trasferta di Genova, il Milan dovrà rinunciare a Guðný Árnadóttir, autrice del gol del raddoppio contro il Parma e squalificata per questa sfida.

Queste le rossonere convocate in vista del match: Babb, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Soffia, Thrige, Zanini; Adami, Bahlouli, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Sevenius, Thomas.

"Giocheremo tre partite in una settimana, tutte importanti e complicate" - le parole di Maurizio Ganz alla vigilia. "Ci aspetta una sfida difficile, dovremo affrontare la Sampdoria con determinazione e concentrazione per ottenere il miglior risultato possibile".

QUI SAMPDORIA

Le doriane attraversano un periodo di particolare difficoltà e, dopo aver raccolto tre successi nelle prime tre uscite stagionali, non hanno più vinto, collezionando inoltre 5 sconfitte nelle ultime 5 partite. Le blucerchiate però, hanno chiuso in testa al proprio girone di Coppa Italia, rifilando un netto 3-0 a domicilio del San Marino ad inizio 2023. Per cercare il riscatto contro le rossonere, Mister Cincotta dovrà valutare se schierare il suo 11 titolare con il classico 4-3-1-2, oppure riproporre il 4-1-4-1 visto contro l'Inter nell'ultimo turno.

PRE-PARTITA

Il Milan è, con Juventus e Roma, una delle tre squadre contro cui la Sampdoria ha perso il 100% degli incontri in Serie A (3/3). In generale, contro nessuna squadra le blucerchiate hanno incassato più sconfitte nel torneo. Si affrontano in questo match la squadra con la migliore percentuale realizzativa (il Milan, 15.4%) e quella con la peggiore (la Sampdoria, 4.6%) nella Serie A Femminile 2022/23. Le rossonere hanno vinto le ultime due partite di Serie A senza subire gol e potrebbero centrare tre successi di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta da novembre 2021.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Sampdoria-Milan sarà trasmessa, a partire dalle 12.30, su TimVision e su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE TIM

A dirigere l'incontro del "3 Campanili" di Bogliasco sarà Andrea Ancora di Roma 1, Daljit Singh e Alberto Rinaldi gli assistenti. Quarto uomo Mansour Faye.

La 14ª giornata della Serie A Femminile si aprirà sabato 21 gennaio proprio con la sfida delle rossonere delle 12.30, a seguire Sassuolo-Fiorentina alle 14.30. Tre gli incontri previsti per domenica 22: Parma-Roma e Pomigliano-Juventus alle 12.30, Inter-Como Women alle 14.30.

Questa la classifica della Serie A TIM: Roma 33; Juventus 28; Inter, Fiorentina 25; Milan 22; Pomigliano 13; Sassuolo 11; Como Women, Sampdoria 10; Parma 6.