Serie A femminile – Parma-Milan 0-4: commento e classifica | News

Finisce 0-4 il match tra Parma e Milan , gara valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A femminile. Una partita letteralmente dominata dalle rossonere, che hanno iniziato subito forte trovando il gol all'undicesimo minuto del primo tempo. La rete di Dubcova , però, viene annullata a causa di una sua posizione in fuorigioco. Cinque minuti più tardi il Milan trova il gol del vantaggio con Bergamaschi che, dopo la traversa colpita da Adami , si fionda sul pallone e lo insacca in rete. Al 35esimo altro gol della squadra di Ganz , questa volta di Asllani . Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la svedese segna un gran gol con un tiro a giro dal limite dell'area di rigore. Primo tempo che finisce, dunque, con il parziale di 2-0 in favore del Milan.

Nella ripresa la musica non cambia. Pronti, via e subito gol delle rossonere. Thomas conquista un calcio di rigore che calcia lei stessa, ma il suo tiro viene parato da Cappelletti. Sulla respinta, però, si fionda Thrige e sigla il gol del 3-0. Al 53esimo tripla occasione per il Parma per accorciare le distanze. Prima Cambiaghi, poi Pirone, poi una carambola insidiosissima: Laura Giuliani prende tutto e mette in angolo l'ultima conclusione. I ritmi calano e le due squadre ne approfittano per fare delle sostituzioni, fin quando al 78esimo il Milan trova la rete del definitivo 4-0. Calcio d'angolo battuto da Tucceri Cimini che trova la testa di Kamila Dubcova: primo gol con il Milan per l'ex Sassuolo. Nei minuti finali del match, viene annullato un gol a Tucceri Cimini per fuorigioco e Vigilucci colpisce una traversa. Una gara dominata dalla squadra di Ganz che conquista così la seconda vittoria consecutiva in Serie A.