Serie A Femminile, Padovan sicuro: “Il Milan è l’anti-Juve” / News

Milan Femminile, Padovan sicuro

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Giancarlo Padovan, intervenuto dagli studi di ‘Sky Sport’, ha parlato della corsa al titolo nella Serie A Femminile. Nessun dubbio su chi sia l’anti-Juve; le sue dichiarazioni: “E’ una squadra che può fare bene, può essere l’alternativa vera alla Juventus per lo scudetto. L’anno scorso arrivò terzo solo per lo stop del campionato, credo sia l’anti Juve. Per quanto lo sia ancora non lo sappiamo, anche oggi la gara era in bilico, non è stato un Milan travolgente, ma la vittoria con la Roma non era affatto facile”. Vi siete persi il match di ieri? Ecco gol e highlights >>>