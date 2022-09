Serie A Femminile, Milan-Sassuolo 3-1: bella vittoria delle rossonere

Il Milan di Maurizio Ganz vince in casa contro il Sassuolo per 3-1. Il racconto nell'articolo di AcMilan.com

Donato Boccadifuoco

(fonte acmilan.com) - Il Milan supera le difficoltà di inizio stagione e coglie il primo successo stagionale nella terza giornata del campionato di Serie A Femminile 2022/23 in casa contro il Sassuolo. Per le ragazze di Ganz si tratta di un risultato fondamentale che fa morale e che smuove la classifica, colto davanti al proprio pubblico al termine di una gara ben interpretata ed indirizzata fin dalle prime battute con la marcatura di Vigilucci.

La vittoria finale è il risultato di una prima frazione giocata a senso unico dalle rossonere, chiusa con il doppio vantaggio firmato da Grimshaw, e di una ripresa equilibrata dove ha fatto la differenza l'abilità delle nostre ragazze nel compattarsi. La rete di Mesjasz - nel mezzo il gol di Jane per le neroverdi - regala una meritata soddisfazione a un gruppo che ha solo cominciato a mostrare le proprie piene potenzialità e che dovrà approfittare dei prossimi appuntamenti in calendario per lanciare la rincorsa alle prime posizioni: sabato 24 settembre si giocherà alle 14.30 a Parma, sabato 1° ottobre si tornerà a Milano per ospitare la Sampdoria.

LA CRONACA

La giornata al PUMA House of Football si apre con il minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche. Pronti, via e le ragazze di Ganz mettono subito in chiaro le proprie intenzioni: traversone di Tucceri Cimini dalla sinistra, inserimento di Vigilucci e colpo di testa a girare la sfera nell'angolino per il gol dell'immediato vantaggio. Le rossonere non vogliono fermarsi e continuano a produrre gioco. Sugli sviluppi di un calcio di punizione al 15', Bergamaschi lascia partire un tiro-cross che taglia tutta l'area ed esce di poco a lato. Cinque minuti più tardi una verticalizzazione di Árnadóttir fa scattare Grimshaw fra le linee, la scozzese evita l'uscita di Kresche e da posizione defilata non manca il colpo depositando il pallone in rete. Il Milan non si vuole fermare e al 28' arriva il cross di Tucceri Cimini per la deviazione aerea di Thomas, la sfera sorvola la traversa. Al 32' Asllani approfitta di un errore del Sassuolo in area e conclude, Pleidrup smorza la conclusione tra le braccia di Kresche.

La ripresa si apre su ritmi alti e dopo neanche un minuto Dubcová intercetta un passaggio sbagliato del portiere delle neroverdi e appoggia per Thomas che, a porta sguarnita, manca il bersaglio. Il gol sbagliato porta al gol subito: la difesa rossonera non riesce ad allontanare un pallone proveniente dalla sinistra, l'ex Jane è la più lesta di tutte e insacca da pochi passi. La rete cambia il copione del secondo tempo e galvanizza le emiliane. Al 54' Giuliani smanaccia un pallone alto, Clelland si avventa sulla respinta e in semi-rovesciata spara alto. Le ospiti continuano a premere senza riuscire a portare pericoli reali alla porta rossonera, mentre le padroni di casa rispondono in contropiede. Al 72' occasione Sassuolo: Popadinova sfugge alle marcature della nostra retroguardia ed incrocia, Giuliani risponde presente e respinge in corner. Il Milan resiste e all'81' trova il tris con la deviazione sottorete di Mesjasz, liberatasi in area da rigore a seguito di un contrasto con Kresche. Triplice fischio, finisce 3-1.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 3-1

MILAN (3-5-2): Giuliani; Árnadóttir (48'st M. Dubcová), Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, K. Dubcová, Vigilucci (18'st Thrige), Tucceri Cimini (18'st Soffia); Thomas (48'st Carage); Asllani (41'st Piemonte). A disp.: Babb, Beka; Adami, Donolato. All.: Ganz.

SASSUOLO (4-3-1-2): Kresche; Nowak (1'st Popadinova), Filangeri, Pleidrup, Philtjens (44' st Tudisco); Pondini, Jane, Tomaselli (21'st Moraca), Bellucci (34'st Goldoni); Clelland, Bragonzi (1'st Dongus). A disp.: Lauria, Mella, Monterubbiano, Nagy. All.: Piovani.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Gol: 1' Vigilucci (M), 20' Grimshaw (M), 3'st Jane (S), 36' st Mesjasz (M)

Ammonite: 14' Nowak (S), 44' Clelland (S)