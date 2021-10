Serie A Femminile, Milan-Roma 1-1: cronaca a tabellino della partita

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una sintesi testuale della partita della squadra femminile contro la Roma

Renato Panno

Primo pareggio in campionato per le rossonere, che al Vismara agguantano l'1-1 contro la Roma. Una partita molto intensa e sempre in bilico, dai due volti: un primo tempo a marchio giallorosso, una ripresa decisamente targata Milan. La squadra di Ganz può recriminare per un inizio sottotono e difficile, ma deve essere soddisfatta per come e quanto ha reagito: ne ha provate tante e fino all'ultimo per vincerla, ma non ce l'ha fatta. Al gol di Serturini ha riposto la rete di Grimshaw, un punto comunque prezioso conquistato in rimonta e di fronte a un ottimo avversario.

Dopo la sesta giornata di Serie A femminile, il Diavolo sale a quota 13 punti, confermando il terzo posto in classifica. Si allontana la vetta della classifica, ora a -5 e occupata alla pari da Juve e Sassuolo, ma il cammino è ancora pieno di occasioni per risalire e puntare al vertice. Adesso si aprirà una lunga sosta per le Nazionali: la ripresa sarà prevista per domenica 31 ottobre alle 12.30 con la trasferta di Firenze.

LA CRONACA

Jane in panchina, Ganz schiera Grimshaw e affida a Vero il ruolo di regista. È la Roma a partire meglio, gestendo il pallino del gioco. Dopo l'assolo di Bergamaschi, che al 7' recupera palla, scatta e calcia alto, cominciano i pericoli: al 12' un rimpallo favorisce Andressa sottomisura, il suo tocco viene salvato da Fusetti quasi sulla riga di porta. Ma il gol arriva lo stesso, questione di secondi e Serturini, da posizione defilata, batte Giuliani con un preciso piatto destro all'angolino. Il Milan prova a scuotersi, mancino di Vero al 21' bloccato a terra da Ceasar, anche se sono le avversarie a creare di più: al 34' la botta di Glionna dalla distanza non inquadra lo specchio, al 42' il tiro di Greggi dal limite viene parato da Giuliani. Duplice fischio.

Si riparte senza cambi e le rossonere assistite dalla fortuna: al 48' il cross non perfetto di Grimshaw bacia il palo e termina in rete per il pareggio. Atteggiamento diverso, più convinto e propositivo. Al 52' Thomas si divora il raddoppia: servita in profondità da Vero, si invola da sola verso la porta, prende la mira però si fa ipnotizzare da Ceasar. Capovolta l'inerzia della gara: al 61' colpo di testa centrale di Stapelfeldt, al 72' tentativo debole di Giacinti; in mezzo rovesciata spettacolare ma imprecisa di Pirone, di fatto l'unico vero attacco degno di nota delle giallorosse. Nel finale il Diavolo va un passo dal sorpasso: al 77' punizione di Vero e stacco di Grimshaw sopra la traversa, al 90' Ceasar decisiva a respingere su Giacinti in piena area. Triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 1-1

MILAN (3-5-2): Giuliani; Árnadóttir, Agard, Fusetti; Thrige, Grimshaw, Vero, Adami (24'st Jane), Bergamaschi; Thomas (10'st Stapelfeldt), Giacinti. A disp.: Korenčiová, Fedele; Rizza, Tucceri Cimini; Cortesi, Longo, Miotto. All.: Ganz.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Andressa, Thaisa (44'st Bernauer), Greggi (36'st Soffia); Glionna, Pirone (25'st Lázaro), Serturini. A disp.: Baldi, Ghioc; Pacioni, Pettenuzzo; Bergersen, Vigliucci. All.: Spugna.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.

Gol: 13' Serturini (R), 3'st Grimshaw (M).

Ammonite: 25' Thaisa (R). 28'st Lázaro (R).

