Serie A Femminile, Milan-Roma 1-0: le immagini della vittoria (Foto)

Milan Femminile, le immagini della vittoria rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quarta vittoria consecutiva per il Milan Femminile, che supera di misura la Roma grazie ad un rigore di Valentina Giacinti. Partita difficile per le ragazze di Maurizio Ganz, che però riescono ad avere la meglio e tengono il passo della Juventus capolista. Da segnalare il debutto in maglia rossonera di Veronica Boquete: 90 minuti in cui la spagnola ha fatto intravedere la sua qualità superiore. Le foto dell’esultanza delle giocatrici:

