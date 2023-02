Serie A Femminile, Milan-Pomigliano 1-0: commento del match e classifica

E' terminato da pochi minuto il match di Serie A femminile tra Milan e Pomigliano: ecco il resoconto del match e la classifica aggiornata

Enrico Ianuario

Questo pomeriggio è andato in scena Milan-Pomigliano, partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A femminile. Le rossonere hanno ottenuto un'altra vittoria dopo il successo nell'ultimo turno contro la Juventus grazie ad un gol della solita Martina Piemonte. Ecco com'è andato l'incontro.

Primo tempo che vede il Milan partire subito forte. Al quarto minuto di gioco, Arnadottir prova l'incursione e tenta di sorprendere il portiere avversario sul primo palo, ma la sfera va fuori a lato. La squadra di Ganz è in totale controllo del gioco, con il Pomigliano che gioca più di ripartenza ma senza mai impensierire le rossonere. Al 26esimo, occasione per il Milan. Ottima azione manovrata dalle rossonere, con Bergamaschi che trova splendidamente Vigilucci: la centrocampista opta per un tiro al volo di prima intenzione, ma svirgola clamorosamente. Ancora pericolose le ragazze di Ganz al 32esimo. Gran cross dalla destra di Arnadottir, con Bergamaschi che anticipa difensore e portiere colpendo il pallone di testa: la sfera, però, finisce alto di poco. Un minuto più tardi, rossonere ancora vicine al gol. Cross di Grimshaw che stava per beffare Cetinja, ma bravissima il portiere del Pomigliano ad evitare che il pallone entrasse in rete. Quando il Milan sembra essere sempre più vicino al gol, ecco che colpiscono le avversarie in contropiede. Martinez segna, ma il guardalinee sventola la bandierina, dunque gol non assegnato per posizione di fuorigioco. E' questa l'ultima vera azione da segnalare dei primi 45 minuti.

Secondo tempo che vede le ospiti partire subito forte, tanto che al 51esimo sfiorano il vantaggio. Grande azione personale di Martinez che serve un pallone al centro dell'area di rigore per una compagna che calcia di prima intenzione: la palla viene salvata sulla linea! Il Milan non ci sta e al 58esimo va vicino al gol. Grande azione delle rossonere, con Thomas che serve sul fronte opposto Piemonte. L'attaccante stoppa e mette subito in mezzo un cross teso rasoterra sul quale si avventa Guagni. Tiro di prima intenzione che viene salvato sulla linea di porta da Cetinja. La squadra di Alfano, però, non sta a guardare e ha un'altra chance di passare in vantaggio. Al 61esimo grande azione personale di Fusini che sorprende sul primo palo Giuliani: la palla cammina lungo la linea di porta e clamorosamente non entra in rete. Un minuto dopo subito la risposta del Milan: gran cross di Guagni per Thomas, ma il colpo di testa finisce tra le braccia di Cetinja.

Il Milan continua a pressare e impegna ancora una volta Cetinja. Al 68esimo ripartenza in contropiede delle rossonere, Piemonte tenta il tiro che viene ribattuto. Dunque palla che termina tra i piedi di Dubcova che cerca di sorprendere il portiere sul palo più lontano, ma la risposta di Cetinja è da applausi. Ma questo è stato solo l'antipasto del gol del vantaggio, in quanto un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Piemonte di rapina insacca la sfera in rete. Al 79esimo Clamoroso errore in fase di costruzione di Dubcova che, praticamente, serve Martinez. Giuliani commette anche lei uscendo a vuoto sull'attaccante del Pomigliano che, a porta vuota, si fa rimontare da Dubcova e non colpisce. Tre minuti più tardi, il Pomigliano va vicino al gol del pareggio. A tu per tu con Giuliani, Amorim si fa ipnotizzare dall'estremo difensore del Milan che compie un vero e proprio miracolo. Palla in angolo dunque, dove lì nascerà un'altra occasione della squadra di Alfano con un tiro che viene salvato sulla linea di porta.

Da lì in poi le rossonere hanno pensato più a difendere il risultato che a cercare il gol del 2-0, con la gara che nei minuti finali ha ben poco da raccontare. Le rossonere, dunque, conquistano un altro importante successo dopo quello ottenuto contro la Juventus e il passaggio in semifinale di Coppa Italia arrivato in settimana.

Classifica Serie A Femminile — Roma 45

Juventus 37

Fiorentina 34

Inter 32

Milan 31

Sassuolo 14

Pomigliano 14

Parma 13

Como 11