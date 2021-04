Serie A femminile, Milan-Napoli: formazioni e dove vederla

Domenica alle 12.30 il Diavolo ospiterà a Vismara il Napoli di Pistolesi. Il sogno scudetto non si spegne: la squadra di Ganz deve dare continuità al successo nel derby.

Redazione

Di Giovanni Picchi

DOVE VEDERLA: Timvision, Milan TV (disponibile su Dazn) e Sky (diretta su Sky Sport Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri: Dowie, Giacinti.

Allenatore: Maurizio Ganz

NAPOLI (4-3-3): Tasselli; Oliviero, Huynh, Arnadottir, Cameron; Goldoni, Huchet. Errico; Cafferata, Nocchi, Hjohlman.

Allenatore: Alessandro Pistolesi

SLIDING DOORS

Al secondo posto, dopo la sosta per le nazionali, reduci da un successo per 4-1 nel derby contro l’Inter. Il Milan affronterà il Napoli nella stessa situazione del girone d’andata. Eppure di differenze ce ne sono numerose: sono arrivate nuove giocatrici, è stato rivoluzionato il sistema di gioco da parte di mister Ganz e, nonostante le recenti cadute (contro Inter e Juve), questa squadra ha acquisito la consapevolezza della propria qualità. Il Napoli, invece, è cambiato quasi totalmente. L’avvicendamento in panchina ha dato la svolta giusta alla formazione partenopea: alla vigilia del match d’andata le azzurre si trovavano ultime con 0 punti, adesso sono in piena corsa salvezza al terzultimo posto.

UN SOLO PRECEDENTE

Questo Milan-Napoli sarà un inedito del calcio femminile, almeno per quello che riguarda le gare disputate a Vismara. Infatti, tra le due squadre c’è un unico precedente, risalente allo scorso novembre. In Campania allora aveva vinto il Milan per 2-1, grazie alla doppietta della solita Giacinti, con Goldoni che su rigore aveva accorciato le distanze nel finale. Giacinti è la vera stella di questa squadra, il diamante più splendente: ne è simbolo lo straordinario poker nel derby contro l’Inter, a scacciare le critiche. Si vorrà ripetere contro il Napoli, la sua ex squadra che l’ha aiutata a diventare grande.

GENERAZIONI DI FENOMENI

Se l’ultima gara del Diavolo, il derby , è stata decisa dagli attacchi, probabilmente determinerà il match di domenica il lavoro in cabina di regia. Milan-Napoli andrà vinta al centro del campo, dove si trovano due giocatrici formidabili ma diverse tra loro. Vero Boquete, nonostante la pandemia globale, in rossonero non se la passa male. Sempre con il sorriso fra i denti, la pluricampionessa spagnola ha coronato con una vittoria il suo primo derby di Milano e, nella giornata di venerdì, ha festeggiato il trentaquattresimo compleanno. Classe 1987, lo stesso di un certo Lionel Messi. Il talento, come abbiamo potuto apprezzare, non le manca.

Si troverà di fronte Eleonora Goldoni, venticinquenne che, nonostante dal punto di vista dei titoli vinti non può sopportare il paragone, ha le qualità per dire la sua in campo. L’ex Inter in questa stagione ha visto poco il campo, solo 10 presenze per lei, ma ha comunque messo a segno due reti e fornito un assist. La maga spagnola per ora è a secco di marcature, e chissà che proprio la gara con il Napoli possa smuovere questa cifra.