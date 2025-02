Serie A Femminile, Milan-Juventus: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI JUVENTUS

Le bianconere si presentano a questo incontro dopo il sorprendente pareggio casalingo contro il Napoli (1-1) nell'ultima giornata di Serie A. Prima di questo risultato è arrivata l'importante vittoria sull'Inter, ma anche la sconfitta del Tre Fontane contro la Roma: risultati che non hanno cambiato il canovaccio di un campionato che la Juve conduce sin dalla prima giornata, ma le ragazze di Canzi a Milano cercano punti importanti per rafforzare i vantaggi sulle inseguitrici in vista della Poule Scudetto. Gli ultimi giorni sono stati ricchi di novità sul fronte mercato, dal momento che le bianconere hanno salutato una colonna come Arianna Caruso, trasferitasi in Germania al Bayern Monaco. A sostituirla è arrivata la norvegese Emma Stølen Godø dal Vålerenga, terzo rinforzo del mercato invernale dopo Harviken e Brighton. Nessuna squalificata o diffidata per Canzi (come in casa rossonera), assenti sempre le lungodegenti Cascarino, Gama e Salvai.