Serie A femminile, il match preview di Milan-Juventus | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di domani contro la Juventus

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - L'impegno più difficile e stimolante per cercare una reazione da grande squadra. Il Milan femminile si rituffa in campionato dopo il Derby per sfidare la Juventus campione in carica, in un match che automaticamente porta con sé motivazioni speciali. Una sfida che si giocherà nell'inedito scenario dell'AlbinoLeffe Stadium di Zanica, e che presentiamo con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Lo stop della scorsa giornata contro l'Inter ha fermato una striscia di tre vittorie consecutive che aveva rilanciato le ambizioni rossonere, finora a secco di punti contro le squadre che guidano la classifica di un campionato equilibrato. La posta in palio contro le bianconere è di quelle importanti: conquistare i tre punti equivarrebbe a blindare la posizione tra le prime cinque per guardare, con maggiore ottimismo, al prosieguo di una stagione ancora lunga e con tutti i verdetti che sono raggiungibili. Traguardo importante in vista per Linda Tucceri Cimini, attesa alla 100ª presenza con il Milan tra tutte le competizioni: la numero 27 rossonera diventerebbe la terza giocatrice a raggiungere la tripla cifra dopo Laura Fusetti e capitan Valentina Bergamaschi. Rispetto al Derby, torna a disposizione Valery Vigilucci.

Queste le convocate rossonere in vista del match: Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini, Zanini; Adami, K.Dubcová, Grimshaw, Renzotti, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

"Sarà una partita difficile, soprattutto dopo un Derby perso", le parole alla vigilia di Mister Maurizio Ganz. "Vogliamo entrare in campo con la cattiveria e la determinazione giusta per cercare di fare una grande gara".

QUI JUVENTUS

14 punti nelle prime sei giornate per le bianconere, attualmente al quarto posto in classifica. Per la Juventus la partita di Zanica è compresa tra i primi due appuntamenti della fase a gironi di Women's Champions League: la squadra di Montemurro viene dal successo sul campo dello Zurigo (2-0, gol di Cernoia e Bonansea), mentre dopo il match contro il Milan ci sarà - giovedì sera - l'impegnativa sfida alle campionesse in carica del Lione. Per ragione degli appuntamenti europei, quindi, potrebbero esserci alcune novità a livello di formazione. Nell'ultimo turno di campionato (vittoria per 4-0 sul campo della Sampdoria), la Juventus si è schierata con questo 4-1-4-1: Peyraud-Magnin; Nildén, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci; Cernoia, Caruso, Grosso, Bonansea; Girelli.

"Siamo in un momento della stagione molto intenso, perché avremo tante partite importanti a distanza di pochi giorni", così Joe Montemurro dopo la vittoria europea contro lo Zurigo. "Sabato, infatti, ci attenderà la trasferta contro il Milan in campionato e poi nuovamente la Champions League con la prima all'Allianz Stadium contro le campionesse d'Europa in carica del Lione, di conseguenza diventerà fondamentale il contributo di tutta la squadra".

PRE-PARTITA

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Juventus sarà trasmessa, dalle 14:30, su La7, TIMvision e Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE TIM

A dirigere la sfida dell'AlbinoLeffe Stadium è stato designato il signor Gabriele Scatena, fischietto della sezione di Avezzano. I due guardalinee saranno Belsanti di Bari e Pintaudi di Pesaro, mentre il quarto ufficiale sarà Mazzoni di Prato.

Milan-Juventus sarà uno dei due anticipi della 7ª giornata di Serie A femminile, turno che si aprirà sempre sabato 22 con Parma-Pomigliano alle 12.30. Previste per domenica 23 le altre partite: alle 12.30 Roma-Como, alle 14.30 Sassuolo-Inter e Fiorentina-Sampdoria.