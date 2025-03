LA CRONACA

Prima azione da annotare al 4' quando Brighton direttamente da calcio d'angolo colpisce il palo. Milan con un buon piglio: al 5' fiammata di Dompig che di mancino impegna Peyraud-Magnin prima della conclusione imprecisa di Bonansea, all'11' Ijeh spizza debole di testa dopo la girata alle stelle di Cantore. La sblocchiamo al 19' grazie a una bella azione, Arrigoni mette in mezzo per Renzotti la quale viene affossata da Harviken in area piccola: rigore, dal dischetto Dompig incrocia all'angolino. Reazione Juventus, attenta il nostro portiere: al 27' smanaccia su Krumbiegel dalla distanza, al 32' blocca l'incornata di Girelli. Ci prova anche Vigilucci per via aerea, poi si va al riposo.