Serie A Femminile – Milan-Juventus 0-6: tracollo verticale delle rossonere

(fonte: acmilan.com) Il Milan ha affrontato la Juventus nella 18ª giornata di Serie A Femminile 2024/2025 al PUMA House of Football. Le rossonere hanno subito una sconfitta pesante con un risultato di 0-6. La Juventus ha dominato la partita, con Girelli protagonista assoluta grazie a una tripletta , mentre Boattin, Bergamaschi e Vangsgaard hanno completato il tabellino delle marcatrici. Questo risultato lascia il Milan al quinto posto in classifica, qualificando la squadra di Bakker alla Poule Scudetto dato il ko del Como a Cercola col Napoli, mentre la Juventus consolida la sua posizione di vertice allungando sulle inseguitrici.

Le rossonere dovranno lavorare per recuperare terreno nelle prossime partite. Nonostante il risultato negativo, il Milan ha cercato di reagire e ha mostrato determinazione in alcuni frangenti del match. Tuttavia, la superiorità tecnica e tattica della Juventus è emersa chiaramente. Le sostituzioni effettuate nel secondo tempo non sono riuscite a cambiare l'inerzia della partita. È importante che le rossonere mantengano la fiducia e continuino a lavorare sodo per migliorare le prestazioni future, col campionato che riprenderà a marzo: il calendario sarà svelato prossimamente.