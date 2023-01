Serie A femminile, Milan-Inter 1-4: il commento del match e la classifica

E' terminato x-x il derby valido per la 15^ giornata del campionato di Serie A femminile tra Milan e Inter. Rossonere che hanno iniziato la partita come peggio non potevano. Dopo appena due minuti di gioco, le nerazzurre hanno trovato il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Giuliani esce a vuoto, probabilmente disturbata da una spinta di un'attaccante dell'Inter, non prendendo la palla. Si fionda Santi e insacca in rete. E' un dominio nerazzurro quello dei primi dieci minuti di gioco, tanto che al 14esimo la squadra di Guarino trova il gol del raddoppio. Bergamaschi non riesce ad intercettare un lancio indirizzato verso Chawinga che, tutta sola davanti a Giuliani, insacca la palla sul palo più lontano. Dopo qualche minuto di stop a causa di un infortunio del portiere Durante, il Milan trova la reazione d'orgoglio. Prima al 27esimo Mascarello prova a colpire in rete, mentre cinque minuti più tardi ci pensa Piemonte ad accorciare le distanze. Gran gol della numero 18 rossonera che difende bene il pallone dal limite e poi calcia sul palo più lontano. Il Milan si rivitalizza con la rete dell'1-2, tanto da andare vicinissimo al pareggio. Al 42esimo Asllani, lanciata in porta da Thomas, a tu per tu con Durante calcia alto sopra la traversa. Termina con questa occasione la prima frazione di gioco.