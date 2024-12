Serie A Femminile – Milan-Inter 1-1: Swaby e Nadim per un pareggio storico

Allo stadio San Siro è andato in scena il derby, valevole la 12^ giornata della Serie A Femminile, fra Milan e Inter. Le rossonere partono fortissimo e costringono fin da subito le ragazze allenate da Piovani a difendersi. Il Milan si prende il pallino del gioco e costruisce diverse occasioni da rete come la clamorosa traversa colpita da un tiro dalla distanza di Renzotti. L'aggressività della squadra di Bakker porta spesso al recupero del pallone ma la difesa dell'Inter regge a ogni colpo. Al tramonto del primo tempo, poi, le nerazzurro approfittano di un errore difensivo e, al primo tiro in porta del match, si portano in vantaggio con il gol di Bartoli.