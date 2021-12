Non è stata di certo una partita memorabile quella disputata oggi dal Milan contro l'Inter. Le ragazze allenate da Maurizio Ganz sono state protagoniste di una prestazione negativa, in particolar modo nel primo tempo in cui le nerazzurre hanno praticamente chiuso i conti del match segnando tutti e tre i gol. Nelle prossime schede, i top e i flop tra le fila del Milan.