Serie A Femminile, Milan in testa per una notte: Giacinti stende il Napoli

Milan Femminile in vetta alla classifica

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Come fa notare l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan Femminile, grazie alla vittoria per 2-1 contro il Napoli, conquista sì la vetta della classifica, ma solo per una notte. Qualsiasi sia, infatti, il risultato tra Juventus e Sassuolo di oggi, le rossonere retrocederanno in classifica. Se le bianconere dovessero pareggiare o vincere si riprenderebbero il primato, se la vittoria dovesse andare alle neroverdi, invece, ci sarebbe il doppio salto con primo posto annesso. Protagonista del match il capitano Valentina Giacinti con una doppietta: primo gol su rigore e secondo da opportunista vera in area di rigore.

