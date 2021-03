Serie A Femminile – Milan-Empoli 1-0, decide Dowie: il racconto

Milan-Empoli, gara della 16^ giornata della Serie A Femminile, vinta per 1-0 dalle Rossonere. Gol-vittoria di Natasha Dowie nella ripresa

Redazione

di Giovanni Picchi

"Il Milan Femminile torna al 'Vismara' e supera l’Empoli Ladies: finisce 1-0. Decisivo il fattore D: Natasha Dowie ritrova il gol e rilancia la corsa delle rossonere. Ora testa alla Coppa Italia.

"“STESSA SQUADRA, STESSO POSTO, STESSO BAR”

"Il Milan torna al 'Vismara'. Le ragazze di Maurizio Ganz non giocavano nel proprio posto felice dal 13 febbraio, in occasione del pareggio dal sapore di successo contro il Sassuolo in Coppa Italia, che aveva spedito il Diavolo ai quarti. Un lieto ritorno, poiché nello stadio di casa non ha mai perso.

"Ganz, inoltre, decide di non mutare la struttura della squadra, confermando il 3-5-2 e le tre linee. Solo qualche aggiustamento: dietro Vitale per Spinelli, sulla fascia dentro Rizza, al posto dell’infortunata Tucceri. Il popolo milanista si augura che la banda di Ganz, nel proprio bar, torni a suonare il rock.

"LA PARTITA

"Si apre il sipario, che Milan-Empoli Ladies abbia inizio. Il Diavolo è subito pericoloso, con l’inedita freccia mancina. Rizza arriva sul fondo e mette un pallone velenoso in mezzo, su cui si avventa Natasha Dowie. L’inglese di Abu Dhabi, in onore del padre che lavora in aeroporto, vola ma il portiere empolese blocca. Primo squillo rossonero.

"Al 6’ la qualità della squadra di Ganz dà vita ad un’occasione enorme. Vero Boquete serve Giacinti, “El segna semper lée” di sponda restituisce al pallone della maga roja, ma il suo tiro di prima intenzione viene fermato dalla malasorte: doppio palo e pallone tra le braccia di Cappelletti. Cla-mo-ro-so!

"Poco dopo Dowie ancora pericolosa, ma la sua incornata viene di nuovo bloccata dall’estremo difensore. Con il passare dei minuti, gli ospiti prendono coraggio, senza però mettere in pensiero Korenciova. Le occasioni sono tutte rossonere. Al 38’ Giacinti spreca il gol del vantaggio, con un pallonetto dai 16 metri che si perde sul fondo. Milan peccatore di freddezza sotto porta nella prima frazione di gioco.

"Dopo 120 secondi nella ripresa, Rizza si conferma la vera lieta sorpresa del pomeriggio rossonero. L’italiana entra in area di rigore e lascia partire il destro. La difesa azzurra si salva miracolosamente sulla linea di porta. Al 63’, poi, il Milan Femminile passa ancora con la qualità. Boquete imbuca per Dowie, che stavolta non sbaglia e infila il pallone in una porta parsa stregata. 1-0 per il Diavolo, ed è una liberazione!

"7 minuti più tardi, il Diavolo in Paradiso rischia di andare all’Inferno. Prugna da fuori area si inventa una conclusione straordinaria, la traversa respinge e salva il Milan Femminile. Partita da cardiopalma al Vismara. Il legno colpito dall’Empoli, di fatto, chiude la partita. Le speranze empolesi si spengono, i minuti sul cronometro si esauriscono. 3 fischi dell’arbitro e 3 punti per il Diavolo.

"DALLE SABBIE MOBILI

"Due sconfitte, due delusioni profonde, in tanti davano questa squadra per finita. Ma il Milan Femminile non muore mai. Dowie ha tirato su il Diavolo, con un gol preziosissimo. Che rilancia le ragazze di Ganz sia in classifica sia per l’umore in vista del ritorno di Coppa Italia fissato per domenica. Un appuntamento da non sbagliare, un derby da vincere, un big match da cui uscire trionfanti. Come nella fisionomia di questa squadra straordinaria. Per l'attacco del Milan prende fortemente quota una candidatura >>>