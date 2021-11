Serie A Femminile – Milan-Empoli 1-0: cronaca e tabellino della partita

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato cronaca e tabellino della vittoria di misura della squadra Femminile contro l'Empoli

Successo di misura, successo importante. Il Milan ritrova il sorriso al Vismara, vince la seconda partita consecutiva e si conferma al 3° posto in solitario, a -2 dal primo piazzamento per la Champions League. A decidere, nell' 1-0 finale contro l' Empoli , è un gol a metà secondo tempo di Valentina Giacinti , lesta a raccogliere una respinta corta del portiere avversario dopo un cross di Bergamaschi. Un successo meritato per le ragazze di Mister Ganz, al termine di una sfida equilibrata contro un'avversaria orgogliosa.

Una sola novità rispetto all'undici titolare visto con la Fiorentina, con l'alternanza in porta tra Giuliani e Korenčiová. Positivo l'inizio del Milan, vicino al vantaggio al 9' con una doppia occasione per Bergamaschi e Adami sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I ritmi non sono altissimi: al 16' ci prova Tucceri Cimini su punizione, sul ribaltamento Korenčiová è reattiva nel rispondere alla conclusione di Dompig. Le toscane concludono meglio il primo tempo, con due occasioni per Nocchi al 37' - grande parata della numero 12 rossonera - e Bragonzi al 44'. È comunque il Milan a fare la partita, con tanto possesso palla.