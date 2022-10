Serie A Femminile, il match preview di Pomigliano-Milan | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di Serie A femminile contro il Pomigliano

(fonte acmilan.com) - Il successo sulla Juventus è ancora fresco nella memoria delle ragazze di Ganz, ma per le rossonere è già tempo di guardare avanti alle prossime sfide che chiudono il girone d'andata. Fondamentale continuare a macinare punti nei due impegni con Pomigliano e Como per avvicinarsi alle rivali e creare un solco con le inseguitrici. Nella nostra Match Preview presentiamo l'incontro con le campane.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

L'esaltante vittoria di Zanica con le campionesse in carica ha galvanizzato l'ambiente e ha permesso al Milan di consolidare la propria posizione nella poule scudetto riservata alle prime cinque della classe, al momento protetta da un margine di tre punti con la Sampdoria sesta in classifica. Il gruppo ha lavorato insieme allo staff per evitare cali di concentrazione, con l'obiettivo di tornare a vincere fuori casa, dove finora sono stati raccolti 3 punti sui 9 disponibili. Tante le giocatrici determinate a non far mancare il proprio contributo con il Pomigliano, a partire da Piemonte, reduce dal primo gol stagionale, Tucceri Cimini, fresca della 100ª presenza col club, e Lindsey-Thomas, ancora a secco in stagione e desiderosa di sbloccarsi.

Queste le convocate rossonere per la trasferta: Babb, Giuliani, Fedele; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini, Zanini; Adami, K.Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

"Domani si affrontano due squadre in salute che hanno entrambe vinto nell'ultimo turno", il commento di Mister Maurizio Ganz alla vigilia del match. "Sarà una partita importante per noi".

QUI POMIGLIANO

Dopo aver iniziato la Serie A con un pareggio (col Como) e cinque sconfitte, il Pomigliano ha vinto l'ultima partita di campionato andando ad espugnare il Tardini di Parma con il risultato di 3-1, riuscendo così ad abbandonare l'ultimo posto in classifica per la prima volta in stagione. Per le ragazze di Mister Sanchez battere il Milan significherebbe sfatare il tabù dello stadio amico, dato che le pantere nere non hanno vinto neanche una gara in casa in tutto il 2022. Il vero tallone d'Achille delle granata sembra essere la tenuta negli ultimi trenta minuti di partita, frangente in cui hanno subito dei gol pesanti che sono costati diversi punti. Fra le calciatrici, il pericolo offensivo principale è rappresentato dalla brasiliana Taty, che ha segnato quattro gol in cinque presenze, mentre in difesa dovrebbe trovare spazio l'ex rossonera Federica Rizza.

"Contro il Parma la prestazione è stata positiva e di qualità, contro le rossonere dovremo scendere in campo per giocare nello stesso modo", ha affermato il neo tecnico Carlo Sanchez. "Dovremo essere propositive e non essere tese nell’affrontare una squadra con un blasone importante ed elementi di qualità. Non ci faremo trovare impreparate".

PRE-PARTITA

Il Pomigliano è solamente alla sua seconda stagione in Serie A per cui i precedenti fra i due Club si limitano ai confronti della passata stagione, entrambi vinti dal Milan. Le rossonere hanno vinto 2-0 nella gara d'andata in campo ospite mentre a Milano si sono imposte con un rotondo 6-2. Martina Piemonte, una delle due giocatrici che hanno segnato più reti interne nel 2022 in campionato (5) senza invece mai andare a bersaglio fuori casa, ha firmato la sua unica doppietta in rossonero proprio contro le granata. Allargando la prospettiva alle tre trasferte affrontate nella massima serie contro avversarie campane, scopriamo che il Milan ha vinto tutte le partite disputate in quella regione e che solo contro le squadre venete ha giocato più incontri esterni trovando sempre il successo.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Pomigliano-Milan sarà trasmessa, a partire dalle 14.30, su Timvision e su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE TIM

La gara sarà affidata al fischietto di Carbonia Luca Cherchi, mentre gli assistenti saranno Fratello (Latina) e D'Ascanio (Roma). Di Mario della sezione di Ciampino sarà, invece, il quarto uomo.

L'ottava giornata della Serie A Femminile si apre domani nel segno delle milanesi, con il big match Inter-Roma in contemporanea con la partita del Milan. Domenica ci sono in programma Juventus-Fiorentina alle 12.30 e Como-Sassuolo e Sampdoria-Parma alle 14.30.