Serie A Femminile, Juventus-Milan 2-0: raddoppio di Hurtig / LIVE NEWS

Live Juventus-Milan Femminile

35′ – Bella occasione rossonera con Giacinti! Si libera per il tiro dal limite, palla fuori non di tanto.

26′ – Gol della Juventus. Hurtig sola davanti alla porta in contropiede non sbaglia.

15′ – Altra occasione per Bonansea, che cerca il tiro a giro da dentro l’area. Palla fuori di poco.

8′ – Gol della Juventus. Cross dalla destra, sponda per Bonansea, che sola davanti al portiere non sbaglia.

7′ – Cross dalla sinistra e colpo di testa di Girelli fuori di poco, prima occasione Juve.

1′ – Inizia la partita.

Ecco le formazioni ufficiali

JUVENTUS: Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Junge Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Guarino.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Boquete, Grimshaw, Tucceri Cimini; Dowie; Giacinti. All. Ganz.

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti allo Juventus Training Center, dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Juventus-Milan, match valido per la Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz. Intanto per Hellas Verona-Milan è emergenza totale: ecco la probabile formazione >>>

