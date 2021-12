Serie A Femminile, Juventus-Milan: risultato e classifica | News

Un'altra sconfitta per le rossonere in Juventus-Milan, undicesima giornata della Serie A Femminile. Le rossonere avevano ottenuto il vantaggio dopo due minuti di gioco, ma poi si sono fatte rimontare e hanno perso largamente, per 5-2. Tanti i rimpianti per le ragazze di Maurizio Ganz, che hanno subito un gol su rigore, due su errori di Laura Giuliani e hanno fallito un rigore con Valentina Giacinti, oltre a diverse tante altre occasioni.