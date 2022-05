Serie A femminile, Inter-Milan: risultato e classifica | News

Grande vittoria del Milan femminile che stravince il derby contro l'Inter per 3-0. Strepitosa gara delle rossonere che hanno ottenuto il successo grazie ai gol di Thomas, Boureille e Tucceri Cimini. Nonostante i tre punti, la squadra di Maurizio Ganz non è riuscita a qualificarsi in Champions League perché la Roma ha blindato il secondo posto vincendo contro la Sampdoria. La Juventus, invece, è campione d'Italia per la quinta volta consecutiva.