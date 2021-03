Serie A Femminile, Inter-Milan: probabili formazioni e dove vederla

Domenica alle 12.30 Inter e Milan si ritroveranno faccia a faccia: al Suning Center va in scena il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Redazione

Di Giovanni Picchi

DOVE VEDERLA: Milan TV (disponibile su Dazn), Timvision e Sky (diretta dalle 12.20 su Sky Sport Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Pandini, Rincon; Tarenzi, Mauro, Marinelli.

Allenatore: Attilio Sorbi

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Simic, Hasegawa, Rizza; Dowie, Giacinti.

Allenatore: Maurizio Ganz

E’ SEMPRE DERBY

“I derby non si giocano, si vincono”. Questa massima vale ancora di più nella situazione attuale: il Milan deve battere le rivali, non ci sono altre opzioni, non solo per la gloria. Infatti imponendosi nel derby di Coppa Italia, il Diavolo raggiungerebbe una finale di una competizione importante, che rilancerebbe la stagione rossonera. In campionato, ormai, i verdetti sembrano già decretati: la Juventus continua nella propria corsa inarrestabile, ed il Sassuolo (a -5) difficilmente riuscirà a rimontare la squadra di Ganz. Inoltre un successo contro l’Inter potrebbe rivitalizzare una formazione abbattuta dopo le recenti delusioni, anche se non sarà facile: le nerazzurre partono con i favori del pronostico. Chissà che questo, però, non possa rivelarsi uno svantaggio, come già successo in altre occasioni nei pazzi Derby della Madonnina.

LA STORIA DEL DERBY FEMMINILE

Domenica a Vismara andrà in scena il settimo derby di Milano femminile della storia. Per la prima volta i club meneghini si sono ritrovati l’uno contro l’altro in Coppa Italia. Nei 5 precedenti in campionato il Milan ha sempre vinto, con un bilancio di 18 gol segnati e 7 subiti: sempre gare entusiasmanti. L’ultimo scontro risale all’ottobre del 2020, quando le rossonere si sono imposte per 4-1, grazie alla doppietta di Dowie ed i gol di Giacinti e Conc. Il match d’andata ha interrotto il trend positivo del Diavolo, con l’Inter che ha avuto la meglio con il punteggio di 2-1, grazie ai gol di Marinelli e Moller.

SI PUO’ FARE!

E’ scontato dire che la prestazione dell’andata complica notevolmente l’accesso alla finale di Coppa Italia. A Vismara serve un’impresa, ma è comunque possibile. Anche perché, come dice Giacinti, “Impossible is nothing”. Nella gara del Chinetti il Diavolo è entrato in campo con 15 minuti di ritardo, in cui l’Inter si è portata sul 2-0. Poi la zampata della numero 9 ha riaperto il discorso qualificazione: un gol fuori casa che vale oro. Le ragazze di Ganz, dunque, possono solo vincere per sperare di passare il turno. Basta un successo con un solo gol di scarto (1-0), in caso che gli ospiti non riescano a bucare Korenciova. Se al 90’ il punteggio fosse sul 2-1 per le rossonere si andrebbe ai tempi supplementari ed eventuali rigori. Ma nell’inaugurato caso in cui l’Inter segnasse due o più reti, Giacinti e compagne dovrebbero vincere con almeno due gol di scarto.