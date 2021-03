Serie A Femminile – Inter-Milan 1-4: al Diavolo la maledizione del 9 | News

Inter-Milan, derby di Serie A Femminile, vinto alla grande dalle Rossonere di Maurizio Ganz: quaterna del capitano Valentina Giacinti

Redazione

di Giovanni Picchi

Il Milan Femminile travolge l’Inter Women e vince il derby in rimonta: al 'Facchetti' finisce 1-4 per le rossonere. Fa tutto una strepitosa Valentina Giacinti: 4 gol per “El segna semper lée”, e quanti record infranti.

"QUALITÀ

"All’inizio del derby manca sempre meno. Il Milan Femminile non può sbagliare: dopo le recenti sconfitte c’è bisogno di rialzarsi, e il successo con l’Empoli è un buon punto di partenza, ma nulla di più. Ganz, che di derby ne sa qualcosa, decide di puntare sulla qualità in mezzo al campo: insieme al metronomo “Fifì” Jane, spazio alle nuove arrivate Hasegawa e Boquete, entrambe alla prima apparizione nella stracittadina milanese. Comunque vada, per loro sarà una giornata speciale.

"LA PARTITA

"Con tempismo perfetto, l’arbitro fischia. Si apre il sipario: che il derby abbia inizio! Subito Maria Korenciova viene messa alla prova dalla gran botta dalla distanza di Marinelli: il portiere slovacco para con sicurezza. Al 10’, però, i fantasmi dell’ultimo derby perso tornano a farsi sentire. Moller riceve palla e fa partire il sinistro, che stavolta batte Korenciova. Subito 1-0 per l’Inter.

"La partita è in salita, c’è bisogno di una scossa per invertire la rotta. Dopo una lunga progressione di Bergamaschi, Hasegawa serve Jane, che al limite dell’area libera un destro potente. Marchitelli para, ma sulla ribattuta si avventa Giacinti, che di testa non perdona: pareggio Milan Femminile al 16’, 1-1 e palla al centro. E uno ...

"Due minuti più tardi, Dowie trova la rete del 2-1, ma l’assistente alza la bandierina e annulla. Il Diavolo è vivo. Al 31’, poi, viene fischiato un calcio di rigore per le rossonere. Sul dischetto si presenta Giacinti, che sembra non sentire la pressione. Prende la rincorsa e i tifosi milanisti trattengono il fiato. Il numero 9 si avvicina al pallone, tira e....GOL! Marchitelli da una parte, palla dall’altra e vantaggio rossonero. ... e due ...

"Gol di testa, gol su rigore, manca solo quello da opportunista. Che non si fa aspettare... Al 38’, “El segna semper lée” riceve di nuovo palla, si gira in un fazzoletto e batte ancora l’estremo difensore interista. 3-1 in rimonta per il Milan Femminile, tripletta di una mostruosa Valentina Giacinti: è festa grande al Facchetti. ... e tre ...

"Uscite le squadre dagli spogliatoi, la partita non cambia: il Diavolo domina incontrastato. Al 47’ ci prova ancora Dowie, su assist di Jane, ma Marchitelli si oppone in corner. 5 minuti più tardi è protagonista di una doppia conclusione dalla grande distanza: la prima termina sul fondo, la seconda viene neutralizzata dal portiere. Ci prova anche Boquete, ma calcia largo. Nonostante il punteggio favorevole, il Milan Femminile continua l’assedio.

"Il 4° gol è nell’aria e, ovviamente, lo segna il fenomeno con il 9 sulla schiena. Azione incredibile del Milan Femminile: Giacinti allarga per Tucceri, l’italiana serve Hasegawa che appoggia di nuovo per Giacinti. Il capitano rossonero non perdona, non fallisce un colpo, e in buca d’angolo realizza il 4-1 al 64’. Spettacolare Milan, guidato dall’inarrestabile Valentina Giacinti. ... e quattro!

"L’Inter prova la reazione al 72’, ma Korenciova e la traversa negano il 2-4. Le speranze nerazzurre si infrangono, i tre fischi dell’arbitro ufficializzano il trionfo rossonero.

"FENOMENALE

"Gli aggettivi per descrivere la prova di Giacinti non sono abbastanza, ed allora ci vengono incontro i numeri. Valentina è nella storia: prima calciatrice rossonera a raggiungere quota 50 gol con il Diavolo (è arrivata a 53). Inoltre, “El segna semper lée” può vantare un altro record, che non si riferisce solo al calcio femminile. Infatti, è l’unica milanista ad aver realizzato un poker nel derby insieme a José Altafini. Straordinaria Giacinti, il vero numero 9 del Milan Femminile degli ultimi anni. Al Diavolo la maledizione! Milan, sul mercato arriva lo sgarbo all'Atalanta di Gasperini! Le ultime >>>