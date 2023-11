Serie A Femminile – Inter-Milan 1-0, rossonere sconfitte nel derby

LA CRONACA — Grande equilibrio in avvio, con le due squadre che si alternano nella fase di costruzione davanti alla bella cornice di pubblico dell'Arena Civica. La prima chance concreta è rossonera, quando sugli sviluppi di una punizione al 13' il tentativo in controbalzo di Stašková viene parato da Durante. Laurent in velocità al 22' non ha fortuna, mentre Giuliani non si fa sorprendere dai colpi di testa di Polli e Simonetti. La numero 1 rossonera si supera al 32' sul destro di Cambiaghi, il Milan replica con una conclusione di Piga che viene smorzata da una deviazione e parata da Durante. L'ultimo acuto dei primi 45' è rossonero ed è sui piedi di Laurent: recupero in fase offensiva, conclusione defilata che finisce fuori di pochissimo.

La ripresa parte con l'ingresso di Árnadóttir per Guagni, e una ripartenza rossonera di Laurent, neutralizzata in due tempi da Durante. Palo dell'Inter al 55' con Csiszár, il Milan replica con due tentativi di Grimshaw e Stašková ma l'equilibrio permane in campo. Altro legno nerazzurro al 64' con la traversa di Karchouni, sulla ribattuta Giuliani vola per dire di no a Simonetti. L'Inter sblocca il match al 72', con il colpo di testa di Simonetti sugli sviluppi di un corner. Reazione immediata con la sponda di Stašková per Grimshaw, sinistro alto di poco. Insistiamo, ha una buona chance Vigilucci in controbalzo, ma Durante salva sulla linea. Stašková si gira bene in area all'81', ma la sua conclusione è respinta. Le rossonere non mollano, ci provano nel finale con Asllani e Marinelli, ma il triplice fischio arriva sull'1-0.

IL TABELLINO — INTER-MILAN 1-0

INTER (3-5-2): Durante; Tomter, Alborghetti, Bowen; Thøgersen, Simonetti, Csiszár (30'st Pandini), Karchouni (43'st Santi), Merlo; Cambiaghi, Polli (21'st Jelčić). A disp.: Cetinja; Sønstevold, Santi, Bugeja, Bonfantini, Robustellini, Nchout. All.: Guarino.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Guagni (1'st Árnadóttir), Swaby, Piga, Bergamaschi; Grimshaw (38'st Dubcová), Mascarello; Laurent (24'st Vigilucci), Asllani, Dompig (38'st Marinelli); Stašková. A disp.: Babb; Fusetti, Soffia; Adami, Cernoia. All.: Corti.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Gol: 27'st Cambiaghi (I).

Ammonite: 30' Simonetti (I), 17'st Karchouni (I), 22'st Piga (M).

