Serie A Femminile – Fiorentina-Milan 2-2: bella rimonta delle rossonere

LA CRONACA

Dopo una prima parata di Giuliani su Severini (4'), la Fiorentina trova il vantaggio all'8' con Janogy, che finalizza al meglio un contropiede nato da un corner a favore delle rossonere. Lo svantaggio galvanizza la Fiorentina e mette in difficoltà la nostra formazione, che al 13' si trova sotto di due reti, per effetto dell'autorete di Ijeh, che devia dopo Bonfantini e mette nella propria porta il 2-0. Il momento è difficile e la Fiorentina continua a spingere e aggredire, ma il merito del Milan è quello di non indietreggiare, continuando a crederci, costruendo anche in fase offensiva senza però creare grossi pericoli dalle parti di Fiskerstrand. La riscossa arriva nella ripresa, che si apre con un doppio cambio nostro: Arrigoni e Swaby in campo al posto di Rubio e Sorelli. Proprio Arrigoni è subito protagonista e va in gol dopo due minuti.