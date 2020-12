Serie A Femminile: Fiorentina-Milan 0-1, fine primo tempo | LIVE

Live Fiorentina-Milan Femminile

46′ – Finisce il primo tempo.

40‘ – Le squadre si equivalgono, cinque minuti alla chiusura del primo tempo.

29′ – Primo squillo di Valentina Giacinti con una girata al volo dal limite dell’area: palla alta.

26′ – Bel cross dalla destra della Fiorentina, ci provano prima Sabatino, poi Bonetti. Calcio d’angolo viola sulla respinta rossonera.

17′ – La Fiorentina continua ad attaccare, la palla arriva a Sabatino che si gira in area e calcia di poco al lato di Korenciova.

15′ – La Fiorentina spinge per trovare il pareggio, ma il Milan fa muro benissimo.

9′ – GOL DEL MILAN!!! Cross dolce di Tucceri Cimini con una punizione dalla trequarti, Spinelli arriva in spaccata sul secondo palo e insacca alle spalle di Ohrstrom!

5′ – Fase iniziale del match, buon ritmo per le due squadre.

1′ – Partita iniziata!

Tutto pronto, squadre in campo.

La formazione ufficiale del Milan: Korenciova; Agard, Fusetti, Spinelli; Bergamaschi, Boquete, Jane, Grimshaw, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie. All. Maurizio Ganz.

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Gino Bozzi’, dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Fiorentina–Milan, gara valida per la 9^ giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.