Serie A femminile, Fiorentina-Milan 1-6: le rossonere strapazzano le viola!

Un Milan straripante strapazza la Fiorentina al 'Torrini' di Sesto Fiorentino. Le rossonere hanno vinto 6-1 contro un'avversaria di assoluto livello, facendola apparire una squadretta rispetto al reale valore della rosa. Primo tempo che si è concluso con il risultato di 4-0 in favore delle ragazze di Ganz che hanno dato il via alle danze all'11esimo minuto di gioco con un gran gol di Piemonte. Sette minuti più tardi sfiora il raddoppio Bergamaschi, raddoppio che arriva un minuto dopo su calcio d'angolo. Cross di Mascarello e gran giocata di Thomas che incrocia con il destro. Partita che potrebbe riaprirsi al 30esimo quando Longo, lanciata in profondità, cerca di sorprendere Giuliani sul primo palo: attenta il portiere del Milan a mettere in angolo. Azione abbastanza simile, otto minuti più tardi, per il Milan, con Thrige che tenta di sorprendere il portiere sul primo palo ma è brava ad opporsi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al 40esimo il Milan trova la terza rete. Cross di Mascarello per la testa di Thomas che trova così il suo secondo gol in questa partita. Allo scadere della prima frazione di gioco, c'è ancora tempo per festeggiare. Il Milan, infatti, trova il gol del 4-0 con Piemonte che insacca il pallone in rete in semirovesciata.