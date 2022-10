Serie A femminile, la designazione arbitrale di Milan-Juventus | News

Sabato pomeriggio, alle 14.30, il Milan femminile di Maurizio Ganz affronterà in campionato la Juventus. La partita non verrà disputata al 'Puma House Of Football - Centro Sportivo Vismara' a causa della concomitanza della partita della squadra Primavera. Per questo motivo, il match tra le rossonere e le bianconere verrà giocato all'Albinoleffe Stadium a Zanica. Intanto è stato reso noto l'arbitro che dirigerà l'incontro. Ecco, di seguito, la terna arbitrale.