Serie A Femminile, Bari-Milan: segui con noi la diretta / LIVE NEWS

Live Bari-Milan Femminile

Ecco le formazioni ufficiali

BARI: Myllyojia; Marrone, Lea, Soro; Helmvall, Silvioni, Cramer, Strisciuglio, Enlid; Ceci, Sule

MILAN: Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Grimshaw, Hasegawa, Rask, Rizza; Dowie, Giacinti

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti allo Stadio Antonucci, dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Bari-Milan, match valido per la Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz. Ecco invece come sta andando il Milan Primavera >>>