Milan-Ascoli Primavera 2-1: ripresa in corso / LIVE NEWS

Milan-Ascoli Primavera, il live della gara

57′ – Occasione per l’Ascoli: tiro dalla destra, palla fuori.

55′ – Nasti prova la penetrazione, la sua conclusione però è respinta.

Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

36′ – Gol dell’Ascoli. Alagna trasforma dal dischetto.

35′ – Calcio di rigore per l’Ascoli.

24′ – Altra occasione per il Milan, palla fuori di poco.

22′ – GOL DEL MILAN! – Alla seconda occasione, ancora El Hilali raddoppia! Bellissima conclusione in diagonale dal limite dell’area all’angolino.

8′ – GOL DEL MILAN! – Dal dischetto non sbaglia El Hilali.

7′ – Calcio di rigore per il Milan!

1′ – Inizia la partita.

+++MILAN-ASCOLI: IL LIVE DELLA PARTITA DELLA PRIMAVERA ROSSONERA +++

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara. Alle 11:00 è in programma Milan-Ascoli Primavera, gara valida per la 12^ giornata di campionato Primavera 1. A sfidarsi le due formazioni di Abascal e di Giunti. Segui con noi il live testuale di Milan-Ascoli, con tutte le azioni più importanti del match. Intanto Maldini studia un clamoroso colpo di calciomercato a zero per il Milan >>>