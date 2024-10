Milan Femminile, Koivisto: “Le ultime tre vittorie sono state importanti”

Sulle ultime gare: “Penso che i 9 punti che abbiamo ottenuto nelle ultime tre partite sono veramente importanti per noi. Sotto il profilo della prestazione vedo che stiamo migliorando il gioco. Penso che in tutte le tre partite abbiamo avuto maggior possesso palla. Soprattutto nell’ultima contro la Sampdoria credo sia stata la prima dove abbiamo effettivamente creato molte occasioni da gol. Possiamo ancora migliorare nell’essere più pericolose davanti e nel numero di occasioni che creiamo“.

Ha poi parlato del clean sheet: “Ovviamente è molto importante non subire gol, è molto più facile vincere se non subiamo tanto, però penso che ci riusciremo con l’allenamento. Facciamo molta attenzione ad essere equilibrate tra i reparti quando attacchiamo in modo tale da essere pronte quando gli avversari prendono palla“.

Sulle avversarie della Roma: “Credo che per ogni giocatore internazionale sia importante giocare tanto ogni settimana in modo da poter giocare bene anche con la propria Nazionale. Ne abbiamo già parlato, sarà una partita diversa in confronto alle ultime tre, probabilmente. Il ritmo sarà più alto e avremo meno tempo per gestire il possesso, dovremo essere più rapide nel prendere decisioni. Probabilmente non avremo così tante opportunità per segnare contro una squadra forte come la Roma. Perciò dovremo essere ciniche di fronte alla porta“.

In conclusione: "Il mio sogno è vincere, un giorno, il campionato con il Milan, so che non sarà semplice, ma credo che sia un cammino in cui dobbiamo lavorare sodo e forse un giorno riusciremo ad ottenere qualcosa di grandioso. Sarebbe anche molto bello riuscire a giocare la Champions con questa maglia".