Roma-Milan Femminile, la match preview di ‘acmilan.com’ | News

La match preview di 'acmilan.com' di Roma-Milan Femminile, gara valida per la Poule Scudetto in programma per sabato 1 aprile

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Di nuovo la Roma. A nemmeno un mese di distanza il Milan tornerà al Tre Fontane e affronterà per la quinta volta in stagione le giallorosse. Il precedente più recente è stato in Coppa Italia femminile, con le rossonere beffate ed eliminate nel ritorno della Semifinale, stavolta sarà ancora Serie A femminile nel primo faccia a faccia diretto all'interno della Poule Scudetto. Ecco la nostra Match Preview:

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Le rossonere devono ancora cercare di ottenere la prima vittoria in questa fase finale. Il passo falso di Vinovo e il pareggio-beffa casalingo contro la Fiorentina hanno ridotto al minimo le speranze di rimontare fino alla seconda posizione, ora a -11. La qualificazione in Champions League rimane appesa a un filo, in ogni caso è obiettivo comune provare a scalare la classifica fino in fondo. Da sottolineare l'assenza per squalifica di Asllani, indisponibili anche Árnadóttir, Mascarello e Grimshaw a complicare le scelte a Mister Ganz; si scaldano Thomas e Soffia.

"Sarà l'ennesimo scontro diretto", così Mister Ganz alla vigilia. "Ci aspetta una partita senza dubbio intensa, che metterà di fronte due squadre che vogliono i tre punti. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro. Siamo il Milan e vogliamo dare battaglia fino alla fine".

Queste le convocate rossonere: Babb, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Mesjasz, Nouwen, Soffia, Thrige; Adami, Bahlouli, Boldrini, Dal Brun, Donolato, Dubcová K., Vigilucci; Bergamaschi, Dubcová M., Piemonte, Sevenius, Thomas.

QUI ROMA

Le giallorosse sono sempre padrone del proprio destino, lo Scudetto è il sogno da realizzare. Capolista a quota 51, +5 di vantaggio ma con una gara in meno, la squadra di Spugna non vuole mollare di un millimetro anche se vanno segnalate le fatiche nella Women's Champions League: mercoledì si è speso molto nonostante il pesante 1-5 a domicilio del Barcellona, verdetto che ha sancito l'addio alla competizione dopo un grande percorso fino ai Quarti. Attesi pochi ballottaggi e poche sorprese nello schieramento: da Ceasar a Giacinti, da Bartoli a Serturini, pronte le solite certezze.

Dopo l'impegno europeo al Camp Nou, il capitano giallorosso Elisa Bartoli ha parlato così della sfida alle rossonere: "Abbiamo solo due giorni ed è una partita importantissima, dobbiamo assolutamente fare tre punti. Ci toglieremo di dosso questa amarezza (per il risultato europeo) anche se, sono sincera, non è tanto amara: è stato stupendo. Dobbiamo comunque essere soddisfatte".

PRE-PARTITA

Nel 2022/23 il Milan ha superato la Roma solo nell'andata della Semifinale di Coppa Italia (1-0), in campionato non ha ancora raccolto punti né segnato un gol nelle sfide contro le giallorosse. Di fronte ci sarà la formazione che vanta più reti su palla inattiva (il Milan, 15, compreso il rigore di Piemonte nello scorso weekend) e una di quelle che ne hanno realizzate di più su azione (la Roma, 39, come la Juventus). A livello di ex, Valentina Giacinti (11) e Martina Piemonte (10) sono tra le quattro migliori marcatrici nella Serie A in corso - davanti a loro Chawinga (17) e Girelli (13).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Roma-Milan verrà trasmessa in Italia in diretta sabato 1 aprile alle 14.30 su La7, TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

L'arbitro di Roma-Milan sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Ad assisterlo, i guardalinee Pascali di Bologna e Pragliola di Terni; quarto uomo Mirabella di Napoli.

La 3ª giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile vedrà in campo sabato 1 aprile alle 14.30 Roma-Milan e domenica 2 aprile alle 14.30 Fiorentina-Inter. Turno di riposo, invece, per la Juventus.

Questa l'attuale classifica: Roma* 51; Juventus 46; Inter* 35; Milan e Fiorentina 35. (* = una partita in meno)