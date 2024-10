Roma-Milan Femminile 2-1: il commento e classifica aggiornata

Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la 7^ giornata del campionato Serie A Femminile 2024-25

Allo Stadio Tre Fontane va in scena la sfida fra Roma e Milan, valevole per la 7^ giornata del campionato Serie A Femminile. Il match si preannuncia molto intenso e le previsioni vengono ampiamente rispettate. Le marcature, infatti, si aprono dopo neanche 5': Ijeh viene imbeccata sulla destra e fulmina Caesar con un diagonale forte e preciso. Le rossonere passano così in vantaggio ma la risposta delle giallorosse non si fa attendere. Al 22' Giugliano fa partire una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Giuliani e ristabilisce l'equilibrio nel match. La partita vive di fiammate: Giacinti spreca una ghiotta occasione e Pilgrim viene fermata dalla traversa. Il Milan soffre il pressing avversario ma difende bene fino alla conclusione del primo tempo.