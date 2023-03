Poule Scudetto, Milan-Fiorentina 3-3: il commento del match | News

Un pareggio che sa di beffa, quello tra Milan e Fiorentina, match valevole per la seconda giornata della Poule Scudetto femminile. Rossonere che partono forte, giocando attraverso un pressing aggressivo che frutta immediatamente il primo gol, dopo soli 3 minuti, di Vigilucci. Partita che sembra quindi ben chiara dopo aver aperto le danze, con le ragazze allenate da Ganz che attendono il momento giusto per affondare con un palleggio che, però, causa qualche errorino di troppo. La Fiorentina non sembra riuscire ad approfittare di tali imprecisioni e così lo fa il Milan: lancio dalle retrovie che viene intercettato da Cefferata, la giocatrice viola non stoppa bene il pallone e Asllani furbamente si mette davanti, superando per la seconda volta Baldi con uno scavetto.