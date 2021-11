Pomigliano-Milan Femminile 0-2, Ganz: “Vittoria importantissima”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha commentato così la vittoria esterna contro il Pomigliano. Le dichiarazioni

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha commentato così la vittoria esterna contro il Pomigliano. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Vittoria importantissima data la vittoria della Roma, del Sassuolo e della Juventus. Dovevamo cercare di mantenere la classifica com’era prima di domenica. Le ragazze sono state brave perché abbiamo provato il 3-5-2 in tutta settimana, poi abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco e metterci con il solito 3-4-1-2. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo dovevamo essere più decisi per fare il terzo gol, ma uno 0-2 in trasferta è ottimo perché non abbiamo preso gol“.