Milan sui social – Gudny Arnadottir: “Mi sento pronta”

Il Milan ha pubblicato su Twitter un video con la prima intervista a Gudny Arnadottir. Ecco le sue prime dichiarazioni da milanista.

Uno dei primi rinforzi per il Milan Femminile è Gudny Arnadottir, che è stata ufficializzata oggi. Il Milan, dopo il comunicato, ha pubblicato anche alcune foto della giocatrice a Casa Milan e poi anche un video, sul proprio profilo Twitter, delle prime dichiarazioni del difensore islandese, che ha parlato ai canali ufficiali rossoneri. Ecco il tweet: "Arnadottir: <<Mi sento pronta per il Milan>>. Il difensore islandese delle rossonere si presenta ai microfoni di Milan TV".