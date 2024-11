QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Due settimane di riposo e di lavoro per le rossonere che sono rimaste al PUMA House of Football, ma anche diverse soddisfazioni per coloro che sono andate in nazionale: il debutto di Julie Piga con le Azzurre, il primo gol di Ijeh con la Svezia e di Renzotti con l'Italia Under 23. Negli ultimi giorni la squadra si è ritrovata a ranghi completi per iniziare la preparazione del match di domenica, a cui non prenderà parte Chanté Dompig, uscita malconcia dalla trasferta di Roma ma sulla via del recupero per i prossimi impegni.