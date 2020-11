Milan-Roma Femminile, Marelli: “Episodio rarissimo, rosso Baldi giusto”

Milan-Roma Femminile, la spiegazione dell’ex arbitro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vittoria importante per il Milan Femminile, che batte la Roma grazie ad un rigore realizzato da Valentina Giacinti. Prima del penalty c’è stato un episodio dubbio in area di rigore giallorossa: l’arbitro non ha concesso il rigore, ma punizione indiretta a causa di un errore del portiere Baldi, poi espulso. Luca Marelli, ex arbitro, ha fornito la sua opinione ai microfoni di ‘Tutti Convocati’. Le sue parole: “Innanzitutto bravo all’arbitro, perché ha riconosciuto un episodio rarissimo. Doppio tocco, si tratta di un calcio di punizione indiretto, ma l’espulsione è giusta perchè era una chiara occasione da gol. Bravo Perenzoni da Rovereto”. Maurizio Ganz ha detto di credere allo scudetto: le sue parole a fine match >>>