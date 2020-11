Milan Femminile, Ganz: “Credo allo scudetto, su Boquete e Simic…”

Milan Femminile, le parole di Ganz

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato così dopo la difficile vittoria per 1-0 contro la Roma. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’:

Sulla partita

“E’ stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una Roma in salute, abbiamo messo le nostre qualità. Il primo tempo da parte nostra non è stato ottimale, nel secondo tempo le cose sono cambiate, dall’espulsione le cose sono andate ancora meglio. Valentina è stata brava a crederci su quella palla”.

Su Veronica Boquete

“La società ci tiene a fare bene anche nel femminile, sono molto attenti. Non dimentichiamoci anche Simic, sono due colpi di mercato importanti. Abbiamo bisogno di qualità in mezzo al campo e sia Simic che Boquete ci daranno una mano. Siamo sulla strada giusta. La Juve non molla e neanche noi, ma se i bianconeri continuano così è impossibile”.

Sullo scudetto

“Ci credo sempre, dobbiamo pensare partita dopo partita. Sono contento di oggi, abbiamo ottenuto tre punti importanti, adesso abbiamo due gare fondamentali contro Fiorentina e Sassuolo. Non dobbiamo mollare niente”.

LA GIACINTI, INVECE HA IDEE DIVERSE SULLO SCUDETTO: LE SUE PAROLE >>>