Milan-Roma Femminile 2-4: commento e classifica aggiornata | News

Esordio stagionale per il Milan Femminile di Maurizio Ganz e subito confronto complicatissimo con la Roma di Alessandro Spugna. Le giallorosse, infatti, sono le detentrici del titolo, dopo aver vinto il campionato di Serie A nella scorsa stagione. Al 'Puma House of Football' va in scena una gara che potremmo dividere in tre fasi separate. Il primo tempo, in modo particolare, è un dominio in lungo e in largo della formazione ospite. Le rossonere, quando attaccano, non danno mai l'impressione di essere pericolose, mentre le avversarie danno la sensazione opposta.