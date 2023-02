Milan-Fiorentina Primavera 1-2, la cronaca della gara di ‘acmilan.com’

Il Milan Primavera ha rimediato una sconfitta per 1-2 contro i pari età della Fiorentina. Ecco la cronaca di 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Sfuma l'appuntamento con la prima vittoria casalinga del 2023 per il Milan Primavera, che al PUMA House of Football cede di misura alla forte Fiorentina per 2-1 nell'anticipo della 21ª giornata del campionato Primavera 1. Un risultato frutto di tre gol segnati nei 45' iniziali: al primo vantaggio ospite, firmato dopo 4' da Di Stefano, ha risposto un Hugo Cuenca alla prima marcatura in campionato. È stato un gran gol di Berti, in finale di primo tempo, a decidere un match condotto comunque con coraggio e personalità dalla squadra di Abate, che ha più volte sfiorato un pari - che sarebbe stato meritato - nel secondo tempo.

Nonostante l'esito finale non abbia sorriso ai giovani rossoneri, sono diverse le indicazioni positive in un pomeriggio che ha visto anche il ritorno tra i titolari di due punti di riferimento del gruppo - capitan Andrei Coubis e Adam Bakoune - e l'esordio stagionale di Leonardo D'Alessio, entrato nel finale di partita dopo la lunga inattività a causa di un infortunio. La classifica non lascia il sereno ma saranno numerose, a partire dagli impegni di marzo, le occasioni per rilanciarsi: prima degli appuntamenti italiani, però, il Milan Primavera sarà atteso dallo storico appuntamento di Youth League, l'Ottavo di Finale di martedì 28 contro gli ucraini del Ruh Lviv.

LA CRONACA

Tra i rossoneri si rivedono dal primo minuto Bakoune e Coubis, ma la partita inizia con il vantaggio ospite al 4': è Di Stefano a battere Nava con una conclusione nell'area piccola. La Fiorentina va vicina al raddoppio al 7', quando Nava si protende per respingere un colpo di testa di Comuzzo. Smaltito il colpo dello svantaggio il Milan cresce nel possesso e trova il pari all'11', quando un bel cross di Bozzolan pesca l'ottimo inserimento in tuffo di Cuenca, al primo gol stagionale con la Primavera. Al 18' un contropiede interessante, ispirato da El Hilali, non trova fortuna con la presa di Martinelli che anticipa la conclusione di Stalmach. A rompere l'inerzia di una lunga fase di possesso è un gran gol, al 36', per il 2-1 della Fiorentina: destro dai 25 metri di Berti che è imparabile per Nava ed è anche l'ultimo squillo della prima frazione.

La ripresa parte con un cambio - Traorè per Alesi - e un'occasione rossonera, un destro al volo di Stalmach respinto dalla difesa ospite. Al 51' i Viola tornano a farsi vedere in avanti con un palo colpito da Comuzzo sugli sviluppi di una punizione, mentre tre minuti più tardi è Biagetti a chiudere in extremis El Hilali prima della conclusione dell'attaccante rossonero. La partita si accende: 64', Cuenca serve ancora El Hilali, il cui destro a incrociare viene parato da Martinelli. Insistono i rossoneri, tutti proiettati in avanti. 76', sinistro potente dai 30 metri di Victor che sfiora l'incrocio dei pali. Al 90' prodezza in porta di Nava, che con un gran riflesso dice di no a Di Stefano: è l'ultima occasione di un match che termina con i rossoneri in avanti nel recupero ma senza successo.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-2

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune (43'st D'Alessio), Coubis, Simić, Bozzolan; Stalmach, Victor (31'st Foglio), Zeroli (31'st Mangiameli); Cuenca (22'st Sia), El Hilali, Alesi (1'st Traorè). A disp.: Bartoccioni, Torriani; Bartesaghi, Casali, Malaspina, Nsiala, Paloschi; Gala; Longhi. All.: Abate.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Comuzzo, Lucchesi; Kayode, Berti (43'st Nardi), Amatucci, Falconi (31'st Vitolo), Favasulli (31'st Gentile); Di Stefano, Toçi. A disp.: Tognetti, Vannucchi; Elia; Harder, Romani; Capasso, Presta, Sene. All.: Aquilani.

Arbitro: Kumara di Verona.

Gol: 4' Di Stefano (F), 11' Cuenca (M), 36' Berti (F).

Ammoniti: 6'st Victor (M), 20'st Bakoune (M), 40'st Lucchesi (F), 43'st Simić (M), 48'st Gentile (F).

