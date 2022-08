Milan-Fiorentina Femminile, la preview: tutto quello che c’è da sapere

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato la 'preview' delle match delle rossonere, prima giornata della Serie A Femminile

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"Per la terza stagione consecutiva parte in casa, al Centro P. Vismara - PUMA House of Football, la stagione delle rossonere di Maurizio Ganz. La nostra Serie A Femminile 2022/23 si apre infatti con Milan-Fiorentina, una sfida che negli ultimi anni ha generato spettacolo e risultati dalle implicazioni importanti per le due squadre. Una partita, il cui calcio d'inizio sarà alle 17.30, che vi andiamo a presentare con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Tornate in Italia a inizio settimana dagli Stati Uniti, le rossonere hanno lavorato in vista del loro esordio in campionato forti di una preparazione che, oltre agli impegni nella Women's Cup, le ha viste sfidare in amichevole due squadre di Serie A come Como e Sampdoria. Negli Stati Uniti, in particolare, è apparso in grande spolvero l'attacco rossonero: due reti a testa per Asllani e Piemonte, un gol per Bergamaschi e Thomas. Una potenza di fuoco offensiva attesa adesso alla prova dell'esordio in campionato.

Queste sono le convocate di Mister Ganz in vista del match: Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini; Adami, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio Avila, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

"Iniziamo il campionato con tre partite molto insidiose come Fiorentina in casa, Roma in trasferta e Sassuolo di nuovo in casa", così il Mister rossonero alla vigilia. "Cercheremo di partire nella maniera giusta per affrontare al meglio quelli che saranno tre appuntamenti di alto livello".

QUI FIORENTINA

Punto di riferimento del calcio femminile italiano - uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana dalla fondazione nel 2015 - la Fiorentina è reduce da un'annata difficile, che ha visto le Viola salvarsi dalla retrocessione in Serie B soltanto alla penultima giornata. Confermata in panchina Patrizia Panico, in estate la squadra si è rinforzata con diversi nuovi arrivi: spiccano le attaccanti Kaján e Menta dalle americane dell'OL Reign, oltre alle ex rossonere Laura Agard e Miriam Longo. Un passato con il Milan ce l'hanno anche Francesca Vitale, Verónica Boquete e Daniela Sabatino (capocannoniere dell'ultima Serie A con 15 gol), tra le principali conferme rispetto alla scorsa stagione insieme al portiere azzurro Schroffenegger, le difensori Cafferata e Tortelli e alla centrocampista tedesca Breitner.

"Il Milan ha fatto un mercato importante e sicuramente vorrà fare meglio rispetto alla scorsa stagione", ha detto in settimana Verónica Boquete. "Hanno aggiunto, a una squadra già forte, alcune giocatrici di alto livello che dovranno però adattarsi a un nuovo campionato. Questo potrebbe essere un punto di forza ma anche di debolezza, da sfruttare nella partita contro di loro".

PRE-PARTITA

Milan-Fiorentina sarà innanzitutto la partita delle ex. Dieci in tutto, cinque per parte: Adami, Guagni, Mascarello, Piemonte e Vigilucci nelle fila delle rossonere; Agard, Boquete, Longo, Sabatino e Vitale in quella delle Viola. Tra le due squadre sarà il 10° confronto tra tutte le competizioni, con un bilancio in assoluta parità (quattro vittorie per parte e un pareggio): nella passata stagione due successi per le rossonere di Ganz, 1-0 in Toscana all'andata e 2-0 in casa al ritorno. Dato il 2021/22 quasi agli antipodi tra le due squadre, non deve sorprendere sapere che si affronteranno la squadra con più clean sheet nella scorsa stagione (il Milan con 12) e la terzultima nella stessa categoria statistica, visto che solo Pomigliano e Hellas Verona (due) hanno collezionato meno partite a porta inviolata della Fiorentina (tre). Le rossonere, che cercano il quinto successo su cinque alla prima giornata di Serie A (parziale di 14 gol segnati e zero subiti), nella scorsa stagione sono state anche la squadra a segnare più gol nel primo quarto d'ora di gioco (10).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Fiorentina sarà trasmessa, a partire dalle 17.30, su La7, Timvision e anche su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, a partire dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale dell'incontro.

QUI SERIE A FEMMINILE

A dirigere Milan-Fiorentina è stato designato l'arbitro Claudio Panettella, fischietto della sezione di Bari. Ad assisterlo i guardalinee Chichi (Palermo) e Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto), mentre il quarto uomo sarà Gallo (Bologna). La stagione 2022/23 della Serie A Femminile si è aperta ieri sera con il match tra la neopromossa Como e le campionesse in carica della Juventus, terminato 6-0 per le bianconere. Oggi in programma gli altri quattro match di giornata: alle 17.30, come Milan-Fiorentina, anche Pomigliano-Roma, mentre alle 20.30 si giocheranno Inter-Parma e Sassuolo-Sampdoria".